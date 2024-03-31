Естонія, Литва та Латвія написали спільну статтю, в якій розповіли про загрози для країн НАТО з боку РФ.

НАТО має бути готовим до того, що Росія може розпочати "екзистенціальну" війну проти балтійських країн, "прикриваючись хуртовиною дезінформації". Про це для The Sunday Telegraph заявили провідні дипломати у Великій Британії з Естонії, Латвії та Литви.

За їхніми словами, РФ може "швидко розвернутися" з України, аби вторгнутися в країни Балтії. Дипломати зазначили, що жорстокі дії російського диктатора Володимира Путіна в Україні викликають у цих трьох країн "найтемніші спогади" про окупацію за часів Сталіна.

У виданні наголошують, що посол Естонії Вільяр Лубі, посол Латвії Івіта Бурмістре і тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте написали спільну статтю з нагоди 20-ї річниці вступу їхніх країн до НАТО, яка відзначається в п'ятницю. В ній вони зазначили, що вступ до альянсу говорить про те, що їхні країни ніколи не мали "сильнішої колективної безпеки", ніж сьогодні, проте "ми також ніколи не стикалися з більш страшною загрозою".

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"Наші попередження про приховану і зростаючу загрозу зі Сходу були занадто легко відкинуті в деяких столицях союзників. Ми знали тоді, як знаємо і сьогодні, що лише колективна оборона може гарантувати безпеку в Європі. Нам не вистачало цього в 1930-х роках, і ми заплатили за це високу ціну, яку українці платять зараз", - додали вони у своїй заяві.

Посли зауважили, що "муки", які зараз переживає Україна у вигляді депортацій, тортур, викраденні дітей та "культурного стирання", пробудили в їхніх країнах "власні найтемніші спогади і страхи", швидше за все, йдеться про радянську окупацію країн Балтії, яка почалася в 1940 році.

"Ми чітко усвідомлюємо, що російська військова економіка і загартована в боях армія можуть швидко розвернутися з півдня на захід. Ми погоджуємося з оцінками розвідки, що гострий стратегічний виклик нашій обороні і стримуванню може виникнути вже через три роки або навіть менше. У нас на східному березі Балтійського моря мало природних кордонів, і нам немає куди відступати", - підкреслили у статті.

Варто враховувати те, що країни вже зазнають "гібридних атак", а саме кібервійну "на щоденній основі", тому дипломати попередили, що "екзистенційний виклик" їхній незалежності "може спочатку здаватися двозначним, замаскованим під хуртовину дезінформації та інших відволікаючих чинників".

"За цих обставин розгубленість означає поразку. Тому ми - і наші союзники - повинні бути готові швидко, переконливо і ефективно реагувати на всі види загроз", - зауважили у заяві.

Для того, аби стримувати Росію, вони закликали до "швидшого прийняття рішень" в НАТО та щоб всі члени альянсу "інвестували в сили і засоби, необхідні для втілення в життя нових оборонних планів Альянсу".

За словами послів, прифронтові країни Балтії "підвищують рівень своєї гри, готові боротися, щоб захистити кожен дюйм і кожну душу", і "НАТО має робити те ж саме". Вони додали, що керівництву НАТО потрібна "сильна" Велика Британія.

Також вони заявили, що Росії не можна дозволити перемогти в Україні. Посли вважають, що вступ України до НАТО в майбутньому не тільки захистить країну від агресії РФ, але й зміцнить альянс, адже "як загартований у боях союзник, Україна зробить вагомий внесок у нашу безпеку".

"Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом на ювілейному 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні влітку цього року", - підсумували вони.

Загроза для країн НАТО з боку РФ: що відомо

Раніше голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що наразі немає ознак того, що РФ планує напад на одну з країн Альянсу. На його думку, прямої загрози немає.

"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни - подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати. Звичайно, якщо Латвія захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями, як це передбачено статтею 4, це можливо. Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми як альянс далі діятимемо", - зазначив він.

Також заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США готові захищати територію НАТО. Такі слова пролунали після того, як російська ракета залетіла на територію Польщі.

"Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу - ми, звісно, не хотіли б цього бачити - але ми захищатимемо кожен дюйм території альянсу", - запевнила вона.

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