Бауер нагадав, що згідно з 3-ю статтею договору НАТО кожна країна має бути здатна захистити себе.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, наразі немає ознак того, що Росія планує вторгнення в одну з країн НАТО.

"Не думаю, що існує пряма загроза. Проблема в тому, що амбіції Росії простягаються далі України. Ми це знаємо, тому альянс загалом має стати більш готовим", - сказав він, повідомляє Delfi з посиланням на агентство LETA.

На запитання, чи вважає НАТО загрозою, якщо Росія почне підтримувати сепаратистів в одній із країн Балтії, Бауер відповів, що згідно з 3-ю статтею договору НАТО кожна країна має бути здатна захистити себе.

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"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни - подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати. Звичайно, якщо Латвія захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями, як це передбачено статтею 4, це можливо. Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми як альянс далі діятимемо. Хочу зазначити, що і кібердіяльність з боку іншої держави є достатнім приводом для приведення в дію статті 5. Задіяти 5-ту статтю можна не тільки в разі прямого нападу", - додав Бауер.

Адмірал також зазначив, що не боїться повторного обрання Дональда Трампа президентом США.

Можливість нападу РФ на НАТО

Імовірність здійснення Росією подальшої атаки на західні держави залежатиме від того, наскільки Захід буде об'єднаним, зазначив колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Ходжес зазначив, що ймовірність переходу Росії на наступний рівень атаки - чогось більшого, ніж вона вже робить із дезінформацією, кібербезпекою та порушенням повітряного простору, - "залежатиме від того, чи вважатимуть росіяни, що ми не готові, не об'єднані, що ми ніяк не відповідатимемо". Саме тоді ризик ескалації зросте.

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