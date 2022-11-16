Не з "доброї волі": як довго в Росії готували втечу з Херсона

Інформація про те, що "Росія здає Херсон" з’явилася 9 листопада, після відповідного докладу командуючого російськими окупаційними військами в Україні Сергія Суровікіна та відповідного рішення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Та насправді втеча росіян готувалася задовго до цієї дати й не була "жестом доброї волі".

Відступ з Херсона російська влада звично спробувала показати "жестом доброї волі". Мовляв, це не наступ українців змушує тікати світ за очі, а якісь "свої особливості" регіону та "обставини". Ба більше, така поведінка начебто мала свідчити, що Кремль готовий до переговорів. Але… Найцікавіше в цій ситуації те, що російське керівництво готувало "відступ" задовго до 9 листопада, коли військові "в прямому ефірі" отримали відповідний наказ. Тобто в Кремлі вчергове збрехали.

Операція "телепортація"

Нагадаємо, що тиждень тому свою доповідь про хід "спецоперації" російський генерал Суровікін розпочав з тверджень про успіхи російської армії. Мовляв, обстановка на фронті в цілому "стабілізована", мобілізація була настільки успішною, а добровольців так багато, що можливості російського угруповання нібито зросли. Зокрема про Херсонщину Суровікін сказав як про сприятливий напрям, на якому Росія успішно протистоїть спробам атак української армії.

Після цього Шойгу зазначив, що оборона на херсонському напрямі є стійкою, але має "свої особливості". А Суровікін, перерахувавши ці проблеми, запропонував… здати Херсон. Шойгу погодився: "Приступайте до відведення військ…".

Цю звістку в Україні багато хто не сприйняв радісно. Адже було розуміння, що вихід тієї кількості російських військових, яку Кремль нагнав на правобережжя Херсонщини (за деякими даними, це було близько 20 тисяч осіб), буде довгим та непростим. Так, за словами народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, росіяни прийняли рішення залишити Херсон тому, що українська армія створила для окупантів такі умови, "за яких противник більше не здатний утримувати захоплені території". Проте варто бути готовими й до "сюрпризів": "Мабуть, відходити вони будуть не швидко. І, мабуть, будуть ще чекати в самому Херсоні та намагатись завдавати вогневих ударів з лівого берега. Але все це добре розуміє наш Генштаб. Тому ми не поспішаємо".

Проте буквально на наступний день від українських військових з Херсонщини почала з’являтись інформація про повну відсутність росіян там, де сили оборони планували з ними зустрітися.

"Вони дуже організовано відійшли. Відвели майже всю важку техніку. З того, що я побачив, вони навіть зламану не залишили. Все позабирали", - розповів УНІАН полковник СБУ Роман Костенко, який, разом з побратимами, перебував на Бериславському напрямку Херсонської області.

За три тижні "до"

Як могло статися, що наказ відходити російська армія отримала 9 листопада, а вже 10 вшилася з окупованих територій, прихопивши свої танки, артилерію і так далі?

По-перше, вивезти окупанти зуміли не все, адже ще з початку осені українські сили оборони регулярно завдавали успішних ударів по російських складах боєприпасів та скупченню військової техніки. Та й самі російські "мобіки" в деяких випадках вдало "евакуйовувались", маскуючись під цивільне населення, тобто без зброї та БК, лишаючи свою техніку в сільських школах та на фермах.

По-друге, насправді тікати з Херсонщини росіяни почали ще за три тижні до офіційного наказу. За даними британської розвідки, ще у 20-х числах жовтня у РФ вже готували інформаційні умови для відступу російських військ за Дніпро. Тоді розвідники припустили, що виходити окупанти можуть по баржевому мосту та понтонних переправах.

Таку інформацію підтверджували й в Інституті вивчення війни (ISW): "Російські сили, ймовірно, отримали уроки (принаймні частково) зі своїх невдач під час панічного відступу росіян з Харківської області перед українським контрнаступом. З військової точки зору, розумніше було б вивести людей і техніку в повному порядку, щоб уникнути нового руйнівного розгрому. Такий розгром у Херсоні міг затиснути російські сили та техніку на західному березі Дніпра".

Натомість російські пропагандисти наприкінці жовтня на початку листопада продовжували гратися в ІПСО, розповсюджуючи інформацію про "передислокацію" військ, ймовірну підготовку до вуличних боїв у Херсоні та створення на правому березі Дніпра масштабної "першої лінії оборони".

4 листопада навіть видання The Washington Post опублікувало матеріал з тезами про те, що Путін усі сили кидатиме на оборону Херсона. Мовляв, Росія не продемонструвала жодних ознак того, що готова відмовитись від Херсонщини, адже і сам обласний центр, і вся область мають для Кремля "величезне стратегічне та політичне значення…"

Що відбувалось насправді

Швидке, якщо не сказати блискавичне, завершення "передислокації" російських війсь з правобережжя Херсонщини, яке сталося буквально за два дні, свідчить про те, що втеча відбувалася набагато довше за часом й була організованою. Зокрема у британській розвідці зазначили, що завершення виходу російських військ відбулося лише через два дні після його оголошення, тому, ймовірно, його проводили таємно, починаючи ще 22 жовтня. Й припустили, що російська військова техніка та особовий склад, одягнений у цивільне, ймовірно, виїхали з Херсона разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" цивільних осіб протягом кількох тижнів.

"Завершення виходу відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком імовірно, що процес переходу розпочався ще 22 жовтня, коли колаборанти в Херсоні закликали мирних жителів залишити місто", - наголошується у повідомленні.

За словами головного консультанта відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, фактично операція відступу відбувалася під прикриттям операції з "евакуації" (фактично депортації) цивільного населення.

"По суті, цивільне населення України стало живим щитом для сил та засобів Московії… Тому не дивно, що завершення "евакуації" цивільних збіглося з публічною заявою про відступ. Тому так мало захопленої ворожої техніки та БК, полонених та відсутність ураження на переправах. А також, саме тому пройшло лише два дні від заяви ворога про відхід, до того, що сили оборони України зайшли в Херсон. Хоча той же генерал Міллі розказував, що виведення угруповання у 20-30 тисяч займе значну кількість часу", - зазначив він.

За словами експерта, хоча наш ворог стратегічно дурний, але не настільки, щоб взагалі не вчитися на своїх помилках.

"Московити вивчили для себе урок Балаклійсько-Куп’янської наступальної операції сил оборони України і до відступу з Херсонщини готувалися більш системно", - вважає він.

Після звільнення Херсона українські сили оборони отримали підтвердження цих версій. Так, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував у своєму Telegram-каналі цікаві документи – графік відведення російського угруповання, яке, судячи з дат, планувалося в кілька етапів з 21 жовтня по 7 листопада.

Крім того, журналіст опублікував також графік переправ понад 6 тисяч одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

Ба більше, також в доступі вже є супутникові знімки, які свідчать, що ще в жовтні окупанти "евакуювали" свою техніку з захопленого ними аеродрому в Чаплинці (ймовірно, боялися, що після відступу з правобережжя вона опиниться під ударами HIMARS).

У будь-якому разі, втеча росіян з Херсона – зовсім не "жест доброї волі". Вони отримали по зубах та довго й організовано відступали.

Військові експерти не виключають, що тепер військова техніка й жива сила можуть бути перекинуті на інші напрямки фронту, зокрема на Донбас, щоб підсилити російське угруповання, наприклад, під Бахмутом. Проте варто не забувати, що після звільнення Херсона всі залізничні вузли на лівобережжі, які можуть використовуватись для перекидання такої великої кількості озброєння, знаходяться в зоні ураження ЗСУ.

Тетяна Урбанська