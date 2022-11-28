Пєсков заявив, що ніяких ознак відведення окупаційних військ зі станції немає.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну прес-секретар президента країни-агресора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що окупанти не мають наміру відводити свої війська з території Запорізької АЕС.

Як повідомляє російське видання РБК, Пєсков заявив, що жодних ознак відведення окупаційних військ зі станції немає, а окупаційна "влада" Енергодару, поруч з яким знаходиться ЗАЕС, також не планує залишати територію ЗАЕС.

"Не потрібно шукати якихось ознак (відведення військ РФ з ЗАЕС - ред.) там, де їх немає і бути не може", - заявив Пєсков.

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"Останнім часом підконтрольні Києву ЗМІ активно поширюють фейки про те, що Росія нібито планує вихід з Енергодара і залишення ЗАЕС. Дана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в телеграм-каналі окупаційної "адміністрації".

У повідомленні також стверджується, що 25 листопада керівництво Росенергоатома повідомило про плани зі створення резервного джерела енергопостачання для Запорізької АЕС і про початок переведення двох енергоблоків станції в режим подачі тепла в Енергодар.

Ситуація на ЗАЕС:

З березня 2022 року ЗАЕС та місто-супутник Енергодар перебувають в окупації.

У вересні на станцію прибули експерти місії МАГАТЕ. Її генеральний директор Рафаель Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити там зону безпеки та захисту.

У жовтні президент РФ Володимир Путін видав "указ" про присвоєння Запорізької АЕС.

23 листопада через чергову атаку Росії по енергосистемі України Запорізька АЕС переходила в режим повного блекауту.

27 листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що загарбницькі війська можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС.

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