Через супротивників у регіоні є серйозні руйнування.

Вночі окупанти завдали удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нервова ніч у Криворізькому районі… Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби. Попередньо, люди не постраждали", - розповів він.

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Резніченко також додав, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину там спокійно.

Війна з Росією в Україні – важливі новини

РФ у жовтні в нашій країні почала масовано атакувати об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, теплові електростанції, іранськими безпілотниками-камікадзе.

Унаслідок ворожої атаки, здійсненої 10 жовтня, 108 осіб отримали травми, 20 - загинули, і пошкоджені 205 різних об'єктів. Через пошкодження важливих об'єктів влада України припинила експорт електроенергії.

18 жовтня Росія ракетами атакувала Київ, пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури, виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Жертвами ракетного удару по столиці стали три особи.

18 числа також стало відомо, що ворог двома ракетами вдарив по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі, в області виникли проблеми з водо- та електропостачанням.

На думку низки західних та українських чиновників й експертів, загарбники руйнують українську інфраструктуру, оскільки не здатні на серйозні досягнення на полі бою.

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