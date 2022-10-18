Раніше повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого працівника об’єкту інфраструктури столиці.

Кількість загиблих у Києві внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на об’єкти критичної інфраструктури зросла до трьох.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Після ракетної атаки Росії сьогодні вранці на об’єкти критичної інфраструктури Києва пошкоджені два об’єкти. На одному з них загинули троє людей", - сказав він і додав, що це співробітники одного з них.

За його словами, обстріляні об’єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

"З цим пов’язане тимчасове відключення електро- та водопостачання в окремих районах столиці. Працюємо напружено, аби ліквідувати наслідки ситуації", - зазначив Кличко.

Він закликав мешканців столиці та власників бізнесу економити споживання електроенергії.

"Адже у зв’язку обстрілами об’єктів критичної інфраструктури, яких зазнає столиця вже другий тиждень, і яких зазнають інші міста України, відбувається перенавантаження системи енергозабезпечення", - підсумував міський голова.

Разом з тим, за повідомленнями енергетичної компанії "YASNO", відновлення енергопостачання в Києві вже на фінальній стадії, поступово світло повернеться у всі домівки.

"Підтримуйте енергетиків й далі. Вимикайте або обмежуйте використання енергоємних приладів. Зокрема, у піковий час навантаження на мережу: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Бізнеси просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", - закликали енергетики Києва.

Своєю чергою, КМДА повідомила про відновлення руху електротранспорту на Троєщині.

Удар по Києву 18 жовтня 2022

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по об‘єктах енергозабезпечення у Києві, Житомирі і Дніпрі.

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці, через що є перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці. Повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого працівника об’єкту інфраструктури столиці.

17 жовтня Росія завдала удар дронами-камікадзе по енергетичних об’єктах Києва та житловому будинку. З-під завалів будинку, куди влучив дрон, рятувальники дістали п’ять тіл, серед яких молода родина, жінка була на шостому місяці вагітності.

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