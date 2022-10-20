Якщо супротивники підірвуть дамбу Каховської ГЕС, то буде катастрофа величезних масштабів, зазначив секретар РНБО.

В апараті Ради безпеки і оборони України розглядали загрозу підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції.

Якщо РФ це зробить, то в найближчі роки не буде водопостачання захопленого Криму з материкової частини України, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, є інформація про те, що супротивник здатен знищити агрегати Каховської ГЕС, які виробляють електроенергію для України.

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"...Питання водопостачання Криму для них важливе, і вони ставлять його на порядок денний, як обов'язкову річ. Зокрема, в тих переговорах, які вони хотіли проводити, такий пункт є. Якщо вдадуться до таких речей (підриву Каховської ГЕС - Ред.), то ніякого водопостачання в найближчі роки туди бути не може", - зазначив чиновник.

Данілов додав, що, якщо росіяни взагалі зійдуть з розуму і підірвуть дамбу, то виникне катастрофа величезних масштабів з великою кількістю жертв.

"...Інша справа, що вони можуть знищити існуючі там агрегати, які виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони здатні зробити, і у нас є інформація про ці речі", - сказав секретар РНБО.

Загроза підриву окупантами Каховської ГЕС - дуже важливі новини

РФ пішла на агресію проти України ще у 2014 році - захопила Крим і вдерлася на частину Донбасу. Після окупації півострова Київ припинив подавати туди воду з Дніпра - був закритий Північно-Кримський канал.

РФ у поточному році унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого, окупувала, зокрема, низку населених пунктів в Херсонській області і вже вирішила їх "привласнити".

Незаконну анексію Росією українських територій не визнав майже весь світ.

Армія України наприкінці серпня розпочали контрступальні дії на різних напрямках і станом на 9 жовтня вже звільнила понад 1 170 квадратних кілометрів.

Російський генерал, якого призначили командувати війною РФ проти України, - Сергій Суровікін, 18 жовтня сказав, що Київ нібито хоче атакувати греблю Каховської ГЕС.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська сторона може атакувати Каховську ГЕС, звинуватити в цьому Київ і використати спровоковану повінь для прикриття відступу своїх сил з Херсонської області.

Довідка УНІАН. Каховська ГЕС знаходиться за 5 км від захопленого росіянами міста Нова Каховка Херсонської області.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

Окупанти похвалилися, що після масштабного вторгнення в Україну розблокували Північно-Кримський канал. Забір води для цього каналу проводиться в Каховському водосховищі.

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