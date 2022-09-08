Люди, які залишають область, не хочуть жити під російською окупацією.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, скільки людей виїхали з окупованого Херсона та загалом області через російську навалу.

"За ці півроку виїхали більше половини жителів всієї області, а це близько півмільйона осіб", - поділився він в інтерв'ю ТСН.

За словами очільника ОВА, щодня Херсон залишають люди, адже вони втрачають будинки, залишаються без світла, води, ліків, засобів особистої гігієни. І - що найголовніше - вони не хочуть жити під окупацією.

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Янушевич додав, що на під’їзді до Василівки величезні черги з охочих виїхати з регіону, люди по кілька днів стоять посеред поля.

"Виїхало дуже багато молоді та родин із дітьми. На жаль, залишаються в небезпеці малозабезпечені родини, пенсіонери, які за певних особистих умов не можуть покинути свій будинок, або стареньких батьків", - розповів він.

Також очільник ОВА розповів, що для виїзду з Херсона або з іншої окупованої території регіону людині слід звернутися до гарячої лінії, чат-бота або електронного опитувальника обласної військової адміністрації й очікувати відповіді. Після виїзду людям допомагають з місцем проживання. У Запоріжжі працює координаційний центр "Я – Херсон", де можна переночувати та отримати першу необхідну допомогу.

Нагадаємо, 29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових у Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

У ЗСУ закликають не поспішати із заявами щодо контрнаступу наших захисників.

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