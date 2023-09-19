Окупаційна влада мовчить.

В окупованому Росією Криму увечері чули звуки стрілянини. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Так, "ЧП / Севастополь" написав, що у Феодосії люди чують у небі звуки, схожі на роботу протиповітряної оборони. "Було чути чергу секунди 2-3, є ймовірність, що збивають зі стрілецького", - йдеться в повідомленні.

"Прильотів не було, немов знову дрони, але в темряві не видно, що це конкретно", - написав місцевий житель. Варто відзначити, що цей пост відразу видалили.

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Також відомо, що Кримський міст окупанти не перекрили, як зазвичай чинять під час атак безпілотників.

Вибухи в Криму: останні новини

В останні місяці на окупованому півострові все частіше виводять з ладу російську техніку і судна.

13 вересня Севастополь атакували безпліотники і ракети, почалася масштабна пожежа в районі Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе. В результаті атаки пошкодження отримали підводний човен "Ростов-на-Дону" і російський десантний корабель "Мінськ".

Наступного ранку в Євпаторії вдарили по комплексу ППО "Тріумф", атаку зняли на відео очевидці.

В ураїнській розвідці запевняють, що удари по російських позиціях продовжуватимуться.

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