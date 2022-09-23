Зокрема, якщо медик або вчитель обіймуть посаду у псевдоорганах окупантів та впроваджуватимуть окупаційні стандарти держави-агресора.

У Службі безпеки України пояснили, за яких обставин вчителям і медикам може загрожувати покарання за колабораційну діяльність на окупованих російськими загарбниками територіях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник СБУ Артем Дехтяренко розповів під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, у речника запитали, чи виявлені факти того, що серед вчителів на окупованих територіях є колаборанти, які продовжують навчати дітей, і чи є факти затримання і відкриття кримінальних проваджень стосовно таких вчителів відповідно до статті 111-1 Кримінального кодексу України. Крім того, у нього запитали, чи є такі випадки, що вчителів-колаборантів засуджено до позбавлення волі на строк до 3 років або виконання громадських робіт строком до 2 років.

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Дехтяренко сказав, що це актуальне запитання, яке стало ще важливішим після успішного контрнаступу українських сил безпеки і оборони на Харківщині.

"Наразі відповідні зміни до законодавства знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Маються на увазі норми, які будуть визначати рівень відповідальності людей, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях і працюють у сфері життєзабезпечення. Це стосується співробітників педагогічної сфери, медиків, людей, які працюють у комунальних підприємствах тощо", - сказав Дехтяренко.

Він додав, що кожен із таких випадків буде вивчатися окремо. "Зрозуміло, що певні сфери життєдіяльності знаходяться під охороною міжнародного законодавства. Тобто умовно, медик, який виконує свою клятву Гіппократа і рятує життя людей, звільнений від кримінальної відповідальності, оскільки в його діях немає ознак колабораціонізму чи державної зради. Разом із тим, якщо ця людина погодилася обійняти керівну посаду у псевдооргані охорони здоров'я, тоді ми будемо вживати відповідних заходів", - сказав Дехтяренко.

Щодо вчителів він зауважив, що покарання за колабораційну діяльність може їм загрожувати у разі впровадження в українських закладах освіти російських освітніх стандартів. "Що стосується працівників освітньої сфери, їм потрібно бути більш пильними, тому що в рамках чинного законодавства, зокрема, у статті 111, примітка 1 "колабораційна діяльність" сказано, що якщо співробітник сфери освіти буде впроваджувати освітні стандарти держави-агресора в українських закладах освіти або сприятиме установленню окупаційної влади на цьому тимчасово окупованому регіоні, то відповідно він відповідатиме за законом", - наголосив Дехтяренко.

Покарання за колабораційну діяльність в Україні

За даними Національної поліції, з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну було відкрито понад 1 тис. 400 кримінальних проваджень щодо заняття колабораційною діяльністю.

У рамках цих кримінальних проваджень 235 особам повідомлено про підозру, 138 обвинувальних актів вже передані до суду.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (№5144).

Зокрема, йдеться про покарання за публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, а також за проведення заходів політичного характеру або здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором чи його окупаційною адміністрацією.

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