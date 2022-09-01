Серед колаборантів немає жодного директора школи.

Через брак освітніх кадрів окупанти залучили до навчального процесу в Мелітополі 500 вчителів з Росії.

Про це в ефірі українського телемарафону заявив мер міста Іван Федоров.

Він зазначив, що тільки 10% співробітників з відділу освіту (технічних фахівців) погодилися співпрацювати з окупаційним режимом, тоді як серед колаборантів немає жодного директора.

Відео дня

"Жоден директор, організатор освіти не погодився співпрацювати з росіянами. Саме через це ворог завіз до Мелітополя більш ніж 500 вчителів з РФ, які точно приїхали не вчити, а отримати великі кошти і житло (у майбутньому). Школу вони назвали "режимним об’єктом", батьків не пропускають, у дітей забирають гаджети, телефони і видають наприкінці заняття. Це чітко свідчить про те, що дітей хочуть використовувати як живий щит, а не давати знаття", - зазначив міський голова.

Федоров зазначив, що на сьогодні Україна забезпечила для дітей з окупованих територій дистанційне навчання.

"Сьогодні організовано онлайн-навчання більш ніж 14 тисяч учнів, 900 учнів мелітопольських пішли у перший клас. Це всього на 20%-20% було менше, ніж торік… 60% вчителів виїхали з окупованих територій і будуть продовжувати навчання наших учнів", - уточнив Федоров.

За його словами, майже 90% дітей пішли до українських шкіл. 80% випускників з Мелітополя вступили до українських і європейських вишів.

Через опір тамтешніх мешканців росіяни посилили тиск на батьків – спершу з дорослими бесідують у "комендатурі", потім виписують "штраф", а далі погрожують позбавленням батьківських прав.

"Воїни" "ЛДНР" збираються навчати дітей історії. Наприклад, декілька десятків учителів, які погодилися співпрацювати, їздили в Крим – там їх навчали, що української історії зовсім не існує. Вчать, що України не існувало, а вони прийшли визволяти", - додав Федоров.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовляють від спроб захопити Донбас. Минулої доби ЗС РФ зосередили зусилля на боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве. Російські окупанти безуспішно наступали в районі Водяного.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій.

Вранці, 1 вересня, ворог почав інтенсивний мінометний обстріл Енергодара – міста-супутника ЗАЕС, звинувачуючи у вогні Україну.

На півдні країни триває контрнаступ ЗСУ, заявлений ще 29 серпня. В Інституті вивчення війни попередили, що широка операція зі звільнення територій може зайняти тижні, а то й місяці.

Командуванню вдалося підтвердити ліквідацію понад 200 окупантів і шести ворожих складів окупантів за добу. Всього українська авіація завдала 24 удари по позиціях росіян на півдні.

Вас також можуть зацікавити новини: