За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Ворог цієї ночі запустив по Миколаєву 10 ракет С-300, попередньо, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram.

"Щодо нічних "прильотів" по Миколаєву: 10 штук ракет С-300. Попередньо, без жертв", - написав він.

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Кім також повідомив, що дві групи літаків ТУ-95 летять на пусковий рубіж.

"2 групи літаків ТУ-95 (всього 8 штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань) - будьте обережні. Російські окупанти продовжують політику терору", - додав глава ОВА.

Ситуація на фронті сьогодні

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів. Також підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 ЗРК противника.

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

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