Ворог цієї ночі запустив по Миколаєву 10 ракет С-300, попередньо, обійшлося без жертв.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram.
"Щодо нічних "прильотів" по Миколаєву: 10 штук ракет С-300. Попередньо, без жертв", - написав він.
Кім також повідомив, що дві групи літаків ТУ-95 летять на пусковий рубіж.
"2 групи літаків ТУ-95 (всього 8 штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань) - будьте обережні. Російські окупанти продовжують політику терору", - додав глава ОВА.
Ситуація на фронті сьогодні
Як повідомляв УНІАН, ЗСУ відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів. Також підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 ЗРК противника.
Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.
Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.
109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.
1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.
Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.