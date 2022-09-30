Рятувальники деблокували жінку у зруйнованому житловому будинку.

ДСНС деблокували жінку у зруйнованому ворожим ударом житловому будинку Миколаєва, восьмеро людей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"ДСНС деблокували жінку. Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки жильців", - повідомив він.

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Нічний обстріл Миколаєва: що відомо про новий воєнний злочин РФ

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ворог обстріляв житловий квартал Миколаєва, під завалами будинку перебувають люди.

Він підтвердив інформацію щодо "прильоту" ракети у спальний район міста.

"Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучання у житловий будинок. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа", - йдеться у повідомленні мера.

Згодом стало відомо, що ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе. По Миколаївщині було спрямовано 5 дронів, два з яких влучили.

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