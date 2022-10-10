Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 ЗРК противника.

ЗСУ відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів, підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 ЗРК противника.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари по противнику.

"Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59" - повідомили у Генштабі.

Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

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