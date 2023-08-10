Супротивник терором змушує українців в окупації брати паспорти РФ, зазначив мер Мелітополя.

В окупованому місті Мелітополь Запорізької області розпочали оформлення закордонних російських паспортів, але старого зразка.

Такі документи дають можливість виїхати у вкрай обмежений перелік країн, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Пояснюючи нюанс отримання такого закордонного паспорта, він зазначив, що "в'їхати з таким аусвайсом можна... лише у країни, що мають безвізовий режим з РФ, а їх перелік вкрай обмежений".

Федоров нагадав, що загарбники терором змушують громадян України в окупації брати російські паспорти. "А потім з ними не випускають - вимагають наявність ще й закордонного паспорта", - підкреслив він.

Відео дня

Найсвіжіші новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, окупанти на тимчасово захоплених територіях провалюють позначені темпи паспортизації українських громадян і вдаються до нових методів примусу.

Зокрема, відомо про облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, оскільки без російського паспорта людям відмовляють у медичному обслуговуванні.

За відмову отримати російський паспорт окупаційні адміністрації переслідують українців, в тому числі погрожують виселенням з власної житлоплощі. Також у Херсонській області людям погрожують припинити виплачувати пенсії у разі відсутності російського паспорта.

Крім того, цивільному населенню загрожують "ямою". Загарбники влаштовують "показові" покарання, коли чоловікам надягав мішок на голови і їх кидали в окопи.

Раніше Іван Федоров попередив про новий "рівень озвірілості" окупантів через погані темпи паспортизації: рвуть українські паспорти. Так, на блокпостах тимчасово окупованого Токмака окупанти зупиняли людей, вимагали документи та рвали їх.

Вас також можуть зацікавити новини: