На блок-постах тимчасово окупованого Токмака окупанти зупиняють людей, вимагають документи і рвуть їх.

Плани окупантів з примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях провалюються, тому їхня агресія зростає. Про це повідомив мер Мелітополя Михайло Федоров у Телеграм.

"Увага, підвищений рівень озвірілості окупантів! На блок-постах тимчасово окупованого Токмака рашисти зупиняють людей, вимагають документи і рвуть українські паспорти", - попереджає Федоров.

Федоров зазначає, що спротив людей в окупації настільки потужний, а спроби ворога насадити "рускій мір" настільки невдалі, що ворог опускається до найпримітивніших методів впливу.

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Водночас мер Мелітополя заявив, що окупанти "можуть знищити документи, проте точно не знищать нашу українську свідомість".

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Окупанти щосили намагаються провести примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, не цураючись при цьому ніяких методів.

Зокрема, повідомлялося, що на окупованих територіях Запорізької області мешканців погрожують відключити від електропостачання за відсутності російських документів. А у населеному пункті Кам'янка окупанти вирішили закрити медзаклад через відмову співробітників брати паспорти РФ.

Також окупанти шантажують і дітей. Зокрема, у Мелітополі батькам випускників погрожують не видати атестати про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта.

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