Пошкоджень зазнала територія одного з приватних підприємств.

Російські окупанти вдарили ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.

Підступний ворог знову цинічно атакував нічне Запоріжжя, повідомив у своєму Telegram-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Є потрапляння у підприємство.

"Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств", - зазначив він.

Відео дня

Куртєв зауважив, що наразі повна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

"На місцях працюють відповідні служби. Росія - країна-терорист", - написав секретар міськради.

Обстріли Запоріжжя

Як відомо, російська армія постійно обстрілює місто та область з різного озброєння.

Наприкінці вересня росіяни вдарили ракетами по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинула 31 людина, з яких 30 цивільних і один співробітник поліції.

9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах міста. Внаслідок удару було зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків.

В ніч на 23 листопада війська РФ обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Запорізькій області. Через російську атаку загинуло немовля.

Вас також можуть зацікавити новини: