Ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя, є постраждалі.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі", - зазначив він.
За словами Старуха, на місці подій працюють відповідні служби. Більше інформації він повідомить згодом.
Війна в Україні: що відомо
На півдні та сході України триває контрнаступ української армії. З початку наступальної операції вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів. РФ не хоче визнавати поразки та від безсилля б'є по мирних містах.
Учора ЗСУ уразили десятки районів зосередження військ і техніки ворога і склади з БК, а окупанти атакували Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе. Цієї ночі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що ворог обстріляв житловий квартал Миколаєва.