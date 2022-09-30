На місці подій працюють відповідні служби.

Ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя, є постраждалі.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі", - зазначив він.

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За словами Старуха, на місці подій працюють відповідні служби. Більше інформації він повідомить згодом.

Війна в Україні: що відомо

На півдні та сході України триває контрнаступ української армії. З початку наступальної операції вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів. РФ не хоче визнавати поразки та від безсилля б'є по мирних містах.

Учора ЗСУ уразили десятки районів зосередження військ і техніки ворога і склади з БК, а окупанти атакували Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе. Цієї ночі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що ворог обстріляв житловий квартал Миколаєва.

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