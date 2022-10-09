У приватному секторі Запоріжжя пошкоджено близько 20-ти будинків.

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджено близько 70 будинків та 4 освітніх заклади.

Про це у своєму Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На цей час, за попередньою інформацією, відомо, що ушкоджено близько 20-ти будинків приватного сектору та близько 50-ти багатоповерхівок. Також ушкоджено 4 освітніх заклади", - повідомив він.

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Він також наголосив, що на місцях працюють рятувальні та комунальні служби. Роботи тривають.

Новий ворожий обстріл Запоріжжя - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, внаслідок нічного удару по Запоріжжю загинули 17 людей, зафіксовано близько 10 "прильотів" ворожих ракет.

Ворог регулярно завдає ракетних ударів по Запоріжжю. Так, 6 жовтня внаслідок удару російських окупантів по місту загинули 17 осіб. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух говорив, що кількість жертв може зрости до 20 осіб.

7 числа супротивники вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами-камікадзе, повідомлялося про одну постраждалу особу.

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