На них можна чекати вже цього тижня.

Цього тижня може відбутись черговий обмін військовополоненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець зазначив, що у напрямку обміну всіх на всіх почав з’являтись позитивний рух.

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"Поки РФ відмовляється від обміну всіх на всіх, адже вони, певно, хочуть розтягувати цей процес. Але, цього тижня, дай боже, у нас будуть позитивні новини", - сказав він.

"За моєю інформацією, у нас немає жодного ув’язненого військовополоненого Російської Федерації, який би був ув’язнений у тюрмах та пройшов процес мобілізації з тюремних нар. Не думаю, що вони будуть звертатись за поверненням таких полонених", - повідомив Лубінець.

Обміни полоненими з РФ

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернули 124 офіцера і командирів - Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Олега Хоменка, Дениса Шлегу та Євгена Бову.

17 жовтня в Україну повернули 108 жінок. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - Військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби, а також 12 цивільних.

26 жовтня в рамках обміну полоненими додому повернулися 10 бійців - один офіцер та дев'ять рядових і сержантів.

Вже 29 жовтня стало відомо про повернення з полону 52 українських військовополонених.

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