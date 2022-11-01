Цього тижня може відбутись черговий обмін військовополоненими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Лубінець зазначив, що у напрямку обміну всіх на всіх почав з’являтись позитивний рух.
"Поки РФ відмовляється від обміну всіх на всіх, адже вони, певно, хочуть розтягувати цей процес. Але, цього тижня, дай боже, у нас будуть позитивні новини", - сказав він.
"За моєю інформацією, у нас немає жодного ув’язненого військовополоненого Російської Федерації, який би був ув’язнений у тюрмах та пройшов процес мобілізації з тюремних нар. Не думаю, що вони будуть звертатись за поверненням таких полонених", - повідомив Лубінець.
Обміни полоненими з РФ
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернули 124 офіцера і командирів - Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Олега Хоменка, Дениса Шлегу та Євгена Бову.
17 жовтня в Україну повернули 108 жінок. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - Військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби, а також 12 цивільних.
26 жовтня в рамках обміну полоненими додому повернулися 10 бійців - один офіцер та дев'ять рядових і сержантів.
Вже 29 жовтня стало відомо про повернення з полону 52 українських військовополонених.