Перемовини щодо звільнення постійно тривають.

Від початку повномасштабної війни, з 24 лютого, Україні вдалось повернути 978 військовополонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"Під час чергового 28-го обміну військовополоненими додому вдалось повернути ще 10 воїнів ЗСУ, таким чином від 24 лютого Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених за участі СБУ, ГУР МО, Міноборони та інших структур повернув загалом 978 оборонців України", - розповів Дехтяренко.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відзначила, що серед цих людей 99 цивільних.

"Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають", - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Обміни полоненими

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною, під час якого додому вдалося повернути 10 бійців - одного офіцера та дев'ять рядових і сержантів.

17 жовтня у Офісі президента України повідомили, що Україна звільнила з російського полону 108 жінок. З них - 35 захисниць із Збройних сил України, 32 - Військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, включно з 2 із "Азову", 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби, а також 12 цивільних.

21 вересня з російського полону повернули 124 офіцера і п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову.

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