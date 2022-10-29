З полону вдалося повернути цього разу 12 бійців НГУ, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТрО, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

В результаті чергового обміну полоненими додому повернулися 52 українці, в тому числі двоє "азовців" і моряк з острова Зміїний.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, розмістивши відповідні фото.

"Наші повертаються додому. Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТрО, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних", - зазначив Єрмак.

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За його словами, додому повертаються зокрема захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя.

"Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - написав Єрмак.

Він повідомив, що також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

"Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання президента "повернути додому всіх українців". Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат - наші вдома. Повернемо всіх", - зазначив Єрмак.

Україна повертає полонених з Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною, під час якого додому вдалося повернути 10 бійців - одного офіцера і дев'ять рядових і сержантів.

17 Жовтня Україна звільнила з російського полону 108 жінок. З них - 35 захисниць із Збройних сил України, 32 - Військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, включно з 2 із "Азову", 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби, а також 12 цивільних.

27 жовтня речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що з початку повномасштабної війни, з 24 лютого, Україні вдалося повернути 978 військовополонених.