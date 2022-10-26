Також повернули тіло полеглого американського добровольця.

В середу, 26 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців.

"Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами", – сповістив він.

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Звільнення українців з російського полону – важливі новини

Як повідомляли у Міністерстві оборони України, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, в результаті яких з російського полону звільнили 808 осіб.

У четвер, 13 жовтня, вдалося повернути 20 осіб. А 11 жовтня внаслідок обміну вдалося звільнити 32 наших воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Ще один обмін відбувся 29 вересня – Україна повернула двох цивільних та чотирьох морських піхотинців.

21 вересня відбувся масштабний обмін, під час якого з полону супротивника повернулися 215 воїнів. Зокрема, вдалося звільнити п'ятьох командирів. Вони перебувають під особистою протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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