Сьогодні вночі знову обстріляли Нікополь з артилерійського озброєння.

Сьогодні вночі знову обстріляли Нікополь з артилерійського озброєння. Постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні і їхньому життю нічого не загрожує, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак в ефірі телемарафону

"Сьогодні вночі знову обстріляли Нікополь з артилерійського озброєння. Також зранку обстріляли. Загиблих та постраждалих немає, у місті працюють рятувальники", - розповів Лисак про оперативну ситуацію в області.

При цьому голова Дніпропетровської ОДА описав стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок нещодавнього обстрілу Павлограда, і надав інформацію про відновлення систем життєдіяльності в місті.

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Зокрема, п'ять дівчаток віком від 8 до 16 років перебувають на амбулаторному лікуванні, їхнє життя не загрожує, а дві з них отримали різані рани, а троє - отруїлися продуктами горіння.

Також було зазначено, що в Павлограді вдалося відновити усі системи життєдіяльності, крім електрики, і що очікується, що протягом наступних 4-5 днів будуть ліквідовані усі руйнування і місто буде запущено в повний режим.

Обстріл Павлограда та удар по Україні 1 травня - головне

Російські окупанти здійснили масований удар по Павлограду ніч на 1 травня. Тієї ж ночі РФ, під час масштабної повітряної тривоги, випустила понад десяток крилатих ракет у бік України.

Відомо, що в Павлограді було пошкоджено 80 приватних житлових будинків та 24 багатоповерхівки, поранення дістали 34 людини.

Всього силам ППО вдалось знищити 15 з 18 ракет типу Х-101/Х-555, випущених з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-16. При цьому ворогом знову було пошкоджено енергомережу у центрі та півдні країни, а також завдано удару по Житомиру.

В ОК "Південь" підтвердили, що ворог розширює цілі щодо ударів. За словами спікерки південного командування Наталі Гуменюк, відтепер ворог на тлі чуток про підготовку України до контрнаступу відшукує логістичні шляхи і центри ЗСУ, але й не відмовився від ударів по енергооб'єктах. Удар по Україні 1 травня, імовірно, був спрямований на виявлення розміщення Patriot, зазначив, своєю чергою, експерт Олександр Коваленко.

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