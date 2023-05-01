Виробництво ракет в РФ не зупинено, але уповільнено.

Російські окупанти відтепер відшукують логістичні шляхи і центри ЗСУ, розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі "24-го каналу", коментуючи підсумки удару РФ по Україні 1 травня.

"Вони справді намагаються відшукувати логістичні шляхи і центри. Тим не менш, очевидним є і те, що енергетику вони ще не полишили. Оскільки навіть в основних пропагандистських пабліках знову піднявся плач, що нібито ніде не вимикали світло під час масованої ракетної атаки", - пояснила Гуменюк.

Росіяни накопичували ракетний потенціал під контрнаступ ЗСУ. "Вони намагаються продемонструвати свою силу і потужність на тлі того, що не мають досягнень на полі бою", - відповіла Гуменюк.

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Втім, є різниця у кількості застосованих ракет.

"Вони використовують не 40 і не 90 ракет, як (було) у попередніх масованих атаках. "Це вказує на те, що потенціал не такий потужний, але він є", - додала Гуменюк, зауваживши, що за уламками збитих ракет було встановлено, що вони досить "свіжого" виробництва. Тобто, виробництво ракет не зупинено, але уповільнено.

Ракетний удар Росії по Україні у ніч на 1 травня - головне

У ніч на 1 травня Росія випустила по Україні 18 ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з них 15 вдалось збити.

Однак у ту ж ніч ворог завдав удару по Павлограду, влучивши, зокрема, у промислове підприємство. Унаслідок атаки РФ в місті пошкоджено також понад 20 багатоповерхівок, постраждали 34 особи.

Як заявили в Міненерго, нічні обстріли окупантів суттєво пошкодили мережеву інфраструктуру на Дніпропетровщині та Херсонщині.

Нова тактика РФ, на думку експерта Олександра Коваленка, найімовірніше, пов'язана з прибуттям в Україну передових Patriot: "Завдяки цим розкриттям окупанти складають карту розміщення тих чи інших засобів ППО згідно з ешелонами і кількісному насиченню".

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