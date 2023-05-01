Унаслідок ворожого удару в Павлограді пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, зазначили рятувальники.

Внаслідок ракетного удару росіян по місту Павлоград пошкоджено 80 приватних житлових будинків та 24 багатоповерхівки.

Крім того, пошкоджень зазнали п'ять магазинів та дев'ять закладів шкільної та дошкільної освіти, повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області у понеділок, 1 травня. "У Вербківській територіальній громаді пошкоджено 40 приватних житлових будинків. Обстеження населених пунктів триває", - заначили рятувальники.

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Ракетний удар по Павлограду - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Росіяни вдарили по нашій країні ракетами. Українська протиповітряна оборона збила 15 з 18 запущених ворожих ракет, проте вибухи пролунали на Дніпропетровщині.

У Павлограді було дуже гучно. Спершу повідомлялося, що унаслідок ракетної атаки у місті було пошкоджено промислове підприємство, 19 багатоповерхівок та 25 приватних будинків і шість закладів шкільної та дошкільної освіти.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що унаслідок ракетного удару по Павлоградському району постраждали 34 особи, зокрема, п’ятеро дітей (наймолодшій постраждалій вісім років).

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