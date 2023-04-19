Павлюк подякував партнерам держави за суттєве підсилення протиповітряної оборони України.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував отримання Україною передової американської ПВО Patriot. У своєму Telegram військовий перерахував можливості Patriot.

Павлюк наголосив, що Patriot прибули від США, Нідерландів та Німеччини. "Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА", - пояснив генерал.

Павлюк подякував партнерам держави за суттєве підсилення протиповітряної оборони України.

Відео дня

Patriot в Україні - що відомо

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем протиповітряної оборони Patriot. За словами речника ВПС Юрія Ігната, ці комплекси зможуть "діставати цілі на відстані до 150 км". Понад те, варіант Patriot PAC-3 навіть може збивати балістичні ракети, такі як Іскандер-М, на відстані до 40 км.

США анонсували передачу ЗРК Patriot ще у грудні 2022-го. Невдовзі до передачі Patriot для України приєдналась і Німеччина.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що надання Україні Patriot - це психологічний перелом, який свідчить, що ще одне табу на постачання зброї ЗСУ знято.

MIM-104 Patriot від США: що це за зенітний ракетний комплекс

MIM-104 Patriot від Raytheon - це доволі стара система, яка встала в стрій ще у 70-х роках і залишається основним ЗРК для США та низки країн НАТО завдяки постійним модернізаціям. Найсучаснішою версією є MIM-104 Patriot PAC-3, яка також має додаткові пакети модернізації.

Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км. Ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення та швидкість до 4,1 Маха.

Вас також можуть зацікавити новини: