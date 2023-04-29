Людей закликають провести ніч у притулку.

Жителів Нікопольського району Дніпропетровської області попередили про смертельну небезпеку. Російські окупанти можуть обстріляти населені пункти снарядами з флешетами.

"Останній тиждень маємо достатньо випадків нічних залпів ворожої артилерії без "прильотів". Швидше за все окупанти знову використовують артилерійські боєприпаси, які містять флешети - маленькі загострені стріли", - повідомив глави Нікопольської рову Євген Євтушенко в Telegram-каналі.

За його словами, в одному снаряді може бути до 8 тисяч металевих штирів.

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"Потрапляння навіть однієї в тіло людини може бути смертельним. Захистом від флешетів є елементарне укриття з будь-якого міцного матеріалу", - пояснив чиновник.

Також він закликав людей провести ніч у сховищі, або хоча б скористатися правилом двох стін.

Ситуація в Нікопольському районі - останні новини

Населені пункти Дніпропетровської області страждаю від обстрілів російських окупантів. Кожен день росіяни б'ють по мирних жителях.

Так, 26 квітня загарбники обстріляли Нікопольський район, в результаті постраждали двоє жителів. Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років.

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