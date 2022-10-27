Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс раніше цього місяця відвідував Україну для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовцями, оскільки схоже, що війна може розтягнутися на другий рік.
Про це повідомляє CNN з посиланням на два обізнані джерела.
"Перебуваючи там, він посилив зобов'язання США надавати підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії, у тому числі продовжувати ділитися розвідувальними даними", - повідомив американський посадовець у коментарі телеканалу.
Джерела відмовилися надати більше деталей щодо подорожі.
Війна в Україні й попередження ЦРУ
- 24 лютого 2022 року РФ почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів.
- У РФ неодноразово натякали та прямо заявляли, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.
- У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.
- У ЦРУ заявляли, що не бачать доказів підготовки РФ до ядерної атаки.
- Також у травні 2022 року в ЦРУ заявили, що Путін не може собі дозволити програти у війні проти України.