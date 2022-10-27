Він запевнив у тому, що США продовжать підтримувати Україну.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс раніше цього місяця відвідував Україну для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовцями, оскільки схоже, що війна може розтягнутися на другий рік.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два обізнані джерела.

"Перебуваючи там, він посилив зобов'язання США надавати підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії, у тому числі продовжувати ділитися розвідувальними даними", - повідомив американський посадовець у коментарі телеканалу.

Джерела відмовилися надати більше деталей щодо подорожі.

Війна в Україні й попередження ЦРУ

24 лютого 2022 року РФ почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів.

У РФ неодноразово натякали та прямо заявляли, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

У ЦРУ заявляли, що не бачать доказів підготовки РФ до ядерної атаки.

Також у травні 2022 року в ЦРУ заявили, що Путін не може собі дозволити програти у війні проти України.

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