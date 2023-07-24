Атаки на порти та запаси української агропродукції спрямовані також на ускладнення відновлення роботи "зернового коридору".

Росія обстрілює українську портову інфраструктуру, бо хоче сама продавати крадене на тимчасово окупованих територіях України зерно. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

У коментарі Military Media Center він назвав ракетні атаки на українські порти "відвертим терором", який окупанти здійснюють під надуманим приводом неіснуючих насправді військових цілей. За словами Юсова, майже щоденні обстріли морських портів Одеси та Одеської області спрямовані на "пряме нищення української портової інфраструктури, українських запасів продовольства для того, щоб у майбутньому ускладнити відновлення роботи "зернового коридору".

"Таким чином, Путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, у тому числі краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", – пояснив представник розвідки.

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На його думку, РФ цими атаками також намагається сіяти паніку серед цивільних українців. Однак у ГУР вважають, що тут "результати для ворога є нікчемними".

Зрив "зернової угоди" і атаки РФ на українські порти

17 липня Росія відмовилася продовжувати "зернову угоду", в рамках якої Україна експортувала своє зерно до інших країн Чорним морем. При цьому в Україні заявили, що планують відновити роботу "зернового коридору" і без участі РФ.

Путін озвучив свою причину виходу РФ із зернової ініціативи. За його словами, угода нібито не виправдала свого призначення та не сприяла зниженню ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії та Латинської Америки. На думку російського диктатора, нібито не була виконана жодна з "умов" угоди щодо виведення з-під санкцій російського експорту зерна і добрив на світові ринки. Путін також зазначив, що РФ готова "замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі".

Після зриву "зернової угоди", російські окупанти вже декілька ночей поспіль атакують Одеську область, завдаючи удари по портовій інфраструктурі та самому місту. Внаслідок цих ударів було знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправити до Китаю, зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор у самісінькому центрі Одеси. Не минула без ударів і ніч проти 24 липня – росіяни атакували дронами Дунайські портові потужності.

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