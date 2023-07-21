Цим каральним діям Москви немає жодного виправдання, вважає представниця Великобританії в ООН.

Кількості зерна, яке РФ знищила під час нападів на українські порти, було б достатньо, аби годувати 270 000 людей протягом року. Про це заявила постійна представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд під час засідання Ради безпеки організації щодо зриву Росією зернової угоди, пише Sky News.

Вудворд наголосила, що внаслідок дій РФ до 24 мільйонів тонн українського продовольства тепер може не потрапити на світові ринки. Це "вже підвищило ціни, і це негайно вплинуло на найбідніших людей в світі, що голодують найбільше".

Представниця Великобританії переконана, що тому знищенню докового обладнання та продовольства, створенню загроз життю цивільних моряків, до яких вдалися окупанти, немає виправдання.

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"Цим каральним діям немає жодного виправдання. Вона (Україна – УНІАН) не хоче нічого іншого, як зробити свою їжу доступною для світу. Останні вимоги Росії – це те, що потрібно, аби тримати в заручниках тих, хто голодує у всьому світі. Їжа — не зброя", – сказала вона.

Знищення портової інфраструктури України - останні новини

На початку тижні Росія заявила про вихід з "зернової угоди", яка торік дозволила відновити експорт українського продовольства Чорним морем в умовах війни.

У наступні дні країна-агресор завдала серію ударів по портовій інфраструктурі на півдні України.

Міноборони країни-агресора не приховує факти атак по ангарах з українським зерном, але цинічно виправдовує їх боротьбою з територистами.

Ввечері 21 липня у Раді безпеки ООН відбулося обговорення зриву "зернової угоди" Росією та наслідків цього.

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