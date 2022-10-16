На міст припадало 75% постачань спорядження загарбників.

Руйнування Кримського мосту скоротило логістичні можливості окупантів на півдні України на 75%.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Дуже критична ситуація в російських загарбників зі спорядженням, постачанням та логістикою, тому що дійсно підтягування резервів відбувалося звідти, і майже 75% цих постачань проходило саме через Кримський міст", - сказала вона. Відео дня

Гуменюк зазначила, що через погану погоду окупанти зупинили навіть пороми. Це унеможливлює сполучення у Керченській протоці.

"Вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплекту, військової техніки…", - додала Гуменюк.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Кримський міст зазнав вибухів 8 жовтня. Тоді внаслідок події стався обвал частини дорожнього полотна, пошкоджена і залізнична гілка, якою Росія здійснювала перекидання боєприпасів і палива своїм угрупованням на півдні України.

Радник глави МВС Вадим Денисенко, своєю чергою, зазначив, що ремонт мосту може зайняти у Росії від трьох до п'яти місяців.

У підриві Кримського мосту Росія звинуватила Україну і особисто керівника ГУР Кирила Буданова. За версією ФСБ, вибухівку нібито перевозили через Болгарію, Грузію і Вірменію під фіктивними документами.

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