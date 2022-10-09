Незабаром розпочнеться період штормів у Керченській протоці, що практично унеможливить проведення ремонтних робіт.

Повністю відновити автомобільне полотно Кримського мосту можливо не раніше ніж через три-п’ять місяців.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи вибух на Кримському мосту.

"Якщо говорити про автомобільну логістику, то, звичайно, заяви росіян про те, що вони протягом тижня-двох зможуть відремонтувати ці три прольоти, які впали, це брехня, абсолютна. За оцінками спеціалістів, тільки на виготовлення цих прольотів має піти не менше ніж місяць-півтора",- сказав Денисенко.

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Він додав, що незабаром розпочнеться період штормів у Керченській протоці, що практично унеможливить проведення ремонтних робіт.

"Далі почнеться період листопад-грудень-лютий. Це час, коли достатньо високого рівня шторми бувають в Керченській протоці. А робити ремонтні роботи в такі штурмові дні фактично нереально. Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через три-п'ять місяців. Я маю на увазі автомобільне полотно", - підкреслив Денисенко.

Також, за його словами, невідомо, коли зможуть їздити товарні поїзди по залізничній ділянці мосту.

"Я так розумію, що вони найближчим часом почнуть обслідувати залізничне полотно. Від того, яке рішення буде прийнято, чи можна буде пускати товарні поїзди чи не можна, і буде залежати, як далі виглядатиме залізнична логістика",- сказав Денисенко.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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