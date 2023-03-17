Росія продовжує штурмувати Бахмут, одночасно намагаючись прорватися на Лиманському й Куп'янському напрямках.

Боєць ЗСУ Сергій Філімонов, підрозділ якого боронить Бахмутський напрямок, розповів про неочікувані проблеми з уже мертвими окупантами під час штурму позицій ворога.

Захисник у своєму Twitter зауважив, що бійці захопили позиції росіян, проте зіштовхнулись з проблемою - мертві окупанти інфіковані СНІДом та гепатитом.

"На вчорашніх трупах знайшли браслети, червоні і помаранчеві. Снід і гепатит. Окопи всі в їх кишках і тд", - поскаржився він.

Філімонов також доповів і про втрати ворога. За його словами, "на 100 метрів понад 30 тіл".

Війна в Україні – бої за Бахмут

Росія продовжує штурмувати Бахмут, одночасно намагаючись прорватися на Лиманському й Куп'янському напрямках.

Британська розвідка констатує, що "російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі".

У зв'язку з втратами живої сили й техніки ЗС РФ вимушені скорочувати темпи операцій по всій лінії фронту. Зокрема, тільки у боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч окупантів, найбільше – "вагнерівців".

Всього ЗСУ вдалося за цей час "перемолоти" повноцінну наступальну силу ЗС РФ, якої вистачило б на ще один похід на Київ.

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