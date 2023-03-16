Тиск ЗС РФ скоротився по всій лінії фронту.

Загальний темп операцій окупаційних сил, схоже, знизився у порівнянні з попередніми тижнями, вважає Інститут вивчення війни.

Аналітики посилаються на слова спікера Об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашковського, який заявив напередодні, що щоденні російські наземні атаки через великі втрати РФ в живій силі і техніці скоротилися з 90 до 100 атак до 20-29 в день.

Аналітики підтверджують, що тиск ЗС РФ скоротився по всій лінії фронту. Наступ окупантів, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо ще не досяг кульмінації на Луганщині.

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Успіхи росіян в Луганській області мінімальні, підтверджують експерти. А ось українським військам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки і відвоювати територію в регіоні.

ISW не змогла підтвердити участь 2-ї мотострілецької дивізії в наступі в Луганській області, оскільки в січні в Луганській області, як повідомлялося, було перекинуто якісь невизначені елементи - єдине велике з'єднання, яке, за оцінками, працює, але ще не задіяно.

"Неясно, чи була 2-га мотострілецька дивізія вже розгорнута і її не помітили, або ж вона очікує розгортання в Луганській області чи в інших районах фронту. Однак введення в дію двох або трьох полків, що входять до складу 2-ї мотострілецької дивізії, навряд чи значно відстрочить або поверне назад кульмінацію російського наступу в Луганській області, особливо якщо врахувати, що принаймні п'ять російських полків безумовно були повністю задіяні в цьому районі, ймовірно, разом з деякими іншими, але російські сили досі не змогли домогтися істотних успіхів", - йдеться у звіті Інституту.

Наступ Росії-2023 - що відомо

У лютому РФ почала свій анонсований "великий" наступ, але весь наступальний ресурс окупантів, якого, за твердженням експертів, вистачило б на ще один похід на Київ, "перемелюється" на Бахмутському напрямку.

Того місяця Росія пожертвувала життями тисячі своїх солдатів, щоб захопити до 0,04% території, що, на думку аналітиків, є жалюгідним результатом.

Разом з тим Пентагон заявив, що Україні слід бути готовою до важких місяців війни.

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