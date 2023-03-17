Причиною цього стала виснаженість російських військ.

Росіяни зменшили інтенсивність своїх атак по всій лінії фронту. Як повідомляє британська розвідка у традиційному звіті, РФ проводить одні із найнижчих темпів локальних наступальних дій принаймні з січня 2023-го року.

"Швидше за все, це пов’язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі", - йдеться у звіті.

Однак лідери окупантів, ймовірно, будуть намагатися відновити наступальний потенціал за рахунок додаткового особового складу та постачання боєприпасів.

Відео дня

Британська розвідка також опублікувала інформацію і щодо ситуації у Бахмуті. В останні дні російські військові і "вагнерівці" зайняли плацдарм у західному напрямку за річкою Бахмутка. Ця частина міста є центром населеного пункту.

"За попередній тиждень річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують обороняти західну частину міста", - додає розвідка.

Поточна ситуація на фронті: що ще відомо з актуального

У ранковому зведенні Генштабу 17 березня повідомлялося, що росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках: Куп’янському та Лиманському. Окрім цього окупанти і надалі штурмують Бахмут.

У Інституті вивчення війни заявили, що наступ "вагнерівців" на Бахмут наближається до кульмінації. Наразі у них є лише незначні тактичні успіхи.

За минулу добу було ліквідовано ще 760 загарбників. Загальне число вбитих на війні росіян перевищило позначку 163 тисячі. Також упродовж четверга 40 одиниць техніки окупантів перетворилося на бляшанки.

Вас також можуть зацікавити новини: