На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

На полігонах Білорусі триває підготовка російських окупаційних військ, повідомляє Генштаб ЗСУ на свої сторінці у Facebook.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 4-х населених пунктів Чернігівської області, 7-ми на Сумщині, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині.

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Тим часом на Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

У Генштабі також наголошують, що на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Тим часом на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар'їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар'їнки – 12. Усі - відбито.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Авдіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

Війна в Україні – актуальні дані про наступ РФ

Росіяни зосереджують усі зусилля на захопленні Донбасу. За підрахунком Заходу, в лютому РФ ціною тисяч життів своїх солдатів вдалося окупувати менш як 0,04% території.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія скорочує темпи операцій по всій лінії фронту, зокрема й у Луганській області, де бійцям ЗСУ вдалось провести успішну контратаку.

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