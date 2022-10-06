Олег Жданов вважає, що українська армія візьметься за Крим як тільки звільнить Херсон

Збройні Сили України можуть і далі завдавати ударів по тимчасово окупованому півострову Крим. На даний момент головними для України цілями є міст і залізниця.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю УНІАН.

"Удари в Криму - це засоби дистанційного вогневого ураження. Так що, вони не залежать від ситуації на фронті. Ми, до речі, атакували Крим, коли у нас ще тільки Харківську операцію провели. Потім у нас була пауза, затишшя, і ми все одно продовжували атакувати Крим. Так що, вони можуть бути пов'язані, але сьогодні я б сказав, що це паралельний процес – вогневий вплив на противника. Це те, що ми просимо в американців: дайте нас ATACMS, щоб ми могли до державного кордону прострілювати всю територію тієї ж Донецької, Луганської, Запорізької областей і так далі, той же український півострів Крим", - зазначив експерт.

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За його словами, на даний момент для української армії головними об'єктами для удару - це міст і залізниця.

"Міст-для того, щоб припинити підживлення військ, а залізниця – щоб припинити перекидання військ. У нас є розвіддані, що в Криму буде формуватися мотострілецька дивізія, до 10 тисяч. Туди вже завозять техніку, і починають перебувати перші партії мобілізованих. У Севастополі 80-а бригада морської піхоти Чорноморського флоту вже отримала близько трьох тисяч мобілізованих і зараз буде починати їх підготовку. А ми знаємо, що у РФ основний спосіб перекидання військ – це залізниця. Тому контроль над мостами на Перекопі і контроль над залізницею-ось це буде головне завдання ЗСУ", - пояснив Жданов.

При цьому він вважає, що українці і далі будуть дізнаватися про нову "бавовні", але, швидше за все, після звільнення Херсона.

"З виходом на річку Дніпро основну увагу ЗСУ буде переключено саме на Перекоп, на шляху логістики з Криму. Навіть якщо ми не будемо форсувати в цьому місці Дніпро, з нашими вогневими засобами ми зможемо дістати до Перекопу, зможемо його контролювати", - підсумував військовий експерт.

Звільнення Херсона від російських окупантів - що відомо

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію Криму. Потім провела так званий "референдум", і пізніше були прийняті рішення про включення українського півострова до складу РФ.

США і країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію. Більшість країн світу вважають Крим частиною України.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив упевненість, що Україні вдасться деокупувати Крим наприкінці весни 2023 року.

За місяці війни Україна завдала кілька ударів по військових базах РФ в Криму. Так, 16 серпня потрапили по складу з боєприпасами під Джанкоєм, після чого на Керченському мосту утворилися великі черги з бажаючих виїхати з півострова.

На початку жовтня стався вибух і пожежа на аеродромі" Бельбек " на північному заході Севастополя. У Росії заявили, що причиною "бавовни" став літак, який викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов розповів, що всього в Криму налічується 13 аеродромів і злітно-посадкових смуг. Вони знаходяться в населених пунктах Багерово, Веселе, Гвардійське, Джанкой, Донузлав, Євпаторія, Заводське, Карагез, Кача, Кіровське, Жовтневе, радянський і Херсонес.

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