Російське командування розуміє, що не може втримати правобережжя області.

Наразі Херсонська область є однією з парадоксальних локацій на фронті. Зафіксовано ознаки того, що росіяни готуються до відступу, а з іншого боку на передових позиціях залишається та сама кількість особового складу, що свідчить про те, що без бою росіяни не здаватимуться.

Як повідомив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі каналу FreeДОМ, існує три цікавих фактори поведінки окупантів. Він зауважив, що на правому березі фактично не залишилося російських лікарів, вивезли медичне обладнання та медикаментів. Тобто, лікувати поранених російських окупантів, які оборонятимуться, нема кому. Крім того, на правому березі залишається російська артилерія, але її вже розпочинають виводити на лівий берег. Без підтримки артилерії ні наступ, ні оборона неможливі. До того ж Росія звертає системи зв'язку, що погіршує систему управління передовими підрозділами.

"Це все ознаки втрати здатності вести повноцінну оборону. А якщо ослабляють оборону, значить вони не будуть її повноцінно вести. З іншого боку, вони насичують передові підрозділи, доводячи їх штатно до повного складу, але насичують їх саме частково мобілізованими - так званими чмобіками. Своєю чергою професійні підрозділи ВДВ та морської піхоти виводять на лівий берег. Є припущення, що вони дійсно будуть опиратися ЗСУ на правому березі Херсонщини, але у форматі гальмування, а не повноцінного блокування контрнаступу ЗСУ, щоб продемонструвати, що правий берег окупанти залишили не без бою, а там була якась епічна битва і тому подібне. Героїзація цих військових злочинців", - зазначив експерт.

Втім, ситуація на деяких ділянках фронту на Донбасі стабільно важка, зокрема поблизу Авдіївки, Бахмута та Вугледару. Ці міста вже 4 місяць перебувають під ударами РФ, але окупанти ніяк не можуть їх захопити. Поблизу Вугледару росіяни несуть колосальні втрати, підрозділи втрачають боєздатність, а отже втрати складають щонайменше 30% особового складу.

Водночас росіяни готують методички про "героїчне залишення Херсону" для внутрішнього споживача.

"Російське командування біль ніж впевнене, що не зможе втримати правобережжя. Вони це розуміють. Вони просто імітуватимуть це втримання. Вони створюватимуть міфологію свою, оці фейки про героїчне втримування, про битву одного панфіловця проти сотні якихось польських снайперів... Загалом, вони генеруватимуть свій інформаційний білий шум, щоб прикрити свою ганебну втечу", - додав Коваленко.

За словами експерта, правобережжя для росіян стало пасткою, а не можливістю розвивати наступ на Миколаїв. Це стало зрозуміло ще у червні.

Яка ситуація в Херсонській області під час війни з РФ - найважливіші новини

Армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ на низці напрямків. За відомостями Офіса президента, станом на початок жовтня на півдні нашої держави від загарбників звільнили 2 400 квадратних кілометрів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть відступити з Херсонської області, але для прикриття свого відступу здатні атакувати Каховську гідроелектростанцію й спровокувати повінь.

Супротивник стверджував, що українська сторона готує "атаки" проти цивільних і навіть проводив масову "евакуацію", під час якої вивозили не лише людей, а навіть пам'ятники. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ворог може здійснити провокаційні обстріли регіону.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що супротивник влаштував інформаційну операцію нібито про "втечу" з Херсона, однак його найпідготовленіші солдати залишаються на місцях.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що для того, щоб втримати Херсон, окупанти створюють нові рубежі оборони.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що найоптимальніший варіант звільнення Херсона - вихід на місто Берислав і на Каховську гідроелектростанцію, а потім вже рухатися у бік цього обласного центру.

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