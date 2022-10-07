Ситуація у деокупованих селах залишається складною через фактично знищену окупантами інфраструктуру.

Збройні сили України звільнили вже 2400 квадратних кілометрів на півдні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це на брифінгу 7 жовтня розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щодо нашої Херсонщини. З початку повномасштабної війни ЗСУ деокупували понад 2 400 кв км української землі на півдні. У Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, у Бериславському - 61. В цьому ж районі вже проведені стабілізаційні заходи у 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення", - поділилися в Офісі президента. Відео дня

У селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів. У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району відновлюють роботи з мобільного покриття.

У найближчих планах - відновлення покриття у Новоолександрівці та Давидовому Броді.

У деяких районах частина критичної інфраструктури відновленню не підлягає - Архангельське, Високопілля та Осокорівка.

"Оскільки ці міста щойно деокуповані через постійні загрози, що виникають внаслідок бойових дій, максимальне повернення державних органів влади виявляється вкрай важким", - зазначив Тимошенко.

Контрнаступ ЗСУ: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, на південний напрямок Росія вже перекинула свіжомобілізованих, які виконуватимуть роль гарматного м’яса. Ворог підтягує на цю ділянку фронту повітряно-десантні війська, оскільки розуміє, що бої будуть важкими, і триматися потрібно буде довго.

Наразі війська противника затиснуті між підрозділами ЗСУ і правим берегом Дніпра, заявила Гуменюк в ефірі українського телемарафону 6 жовтня.

За минулу добу на півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Тим часом продовжуються спроби наступу росіян на Донецькому напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

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