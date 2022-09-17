Також воржі війська вибудовують додаткові рубежі оборони в районі Каланчака.

Окупанти намагаються посилити оборону Херсона.

Про це перший заступник голови Херсонскої обласної ради Юрій Соболевський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Так, ми бачимо це, вони це намагаються робити. До Чорнобаївки ще Киселівка, там необхідно ще допрацювати, тому що вона знаходиться у сірій зоні станом на сьогодні. Крім того, вони намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака, в інших громадах, вони збирають там бетонні плити, роблять там укріплення і підвозять техніку", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що через наближення підрозділів Збройних сил України окупанти переміщують до Херсона резерви. В обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті.

Також загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим. Людям заборонено в’їзд та виїзд із населених пунктів, наближатися до переправ через річки, введено комендантську годину, проводяться обшуки.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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