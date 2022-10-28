В ОК "Південь" наголосили, що готові до різного роду провокації з боку окупаційних військ.

Російські окупанти розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як може розвиватись далі перебіг подій на півдні.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, вона відповіла на питання про те, якою є ситуація на південному напрямку фронту, де з одного боку окупанти наголошують на тому, що ось-ось вже почнеться штурм правобережжя і Херсону збройними силами України. В той же час, як чуємо від президента України, що це інформаційно-психологічна атака ворога і окупанти навпаки провокують на якісь дії та на якісь висновки, а самі закріплюються і місто залишати не збираються.

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"Насправді їх там настільки багато, що вони можуть розшаровуватись, як то кажуть, на кілька епізодів. Так і відбувається, що вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега - це також досить красномовно. Те що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, і світової спільноти, підготовку до вуличних боїв - це також одна з характеристик їхньої поведінки, їхньої подальшої операції, подальшого розвитку подій", - акцентувала Гуменюк.

Вона наголосила, що Сили охорони та оборони Півдня готові до різного роду провокації з боку ворога.

"Ми готові до різного роду провокації. Те, що вони намагалися звинувачувати ЗСУ, заздалегідь, то в підриві ГЕС, то в підриві "брудної бомби". Тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати, для того, щоб створити оць це відволікання від справжніх процесів. Але ми спостерігаємо за ними пильно, ми бачимо і розуміємо, що відбувається. В них певна сум’ятиця своя є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як може розвиватись далі перебіг подій", -підкреслила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 27 Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив що повідомлення про нібито вихід російських військових з окупованого Херсона - це інформаційна атака.

Найбільш підготовлені російські солдати залишаються на своїх місцях, бо не готові полишати Херсон.

Президент сказав, що не бачить, аби російські окупанти тікали з міста, незважаючи на повідомлення, що загарбники виїжджають із Херсона.

За його словами, ця інформаційна атака була спрямована на те, аби українські військові пішли в атаку, перекинули війська з інших небезпечних напрямків. "Я думаю, що це була їхня інформаційна атака. Вони не готові залишити Херсон. Але вони знають: якщо ми досягнемо успіху - вони не матимуть змоги вийти", - зазначив глава держави.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Збройні Сили України в рамках контрнаступу в Херсонській області до 21 жовтня звільнили 88 населених пунктів.

При цьому речник Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що у Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв.

У свою чергу аналітики Американського Інституту вивчення війни попередили, що росіяни можуть вдарити по Каховській гідроелектростанції, щоб звинуватити українську армію і використати повінь для втечі з Херсонської області.

Пізніше стало відомо, що противники на Херсонщині намагаються створити першу лінію оборони, а також займаються підготовкою оборонних рубежів на Лівому березі Дніпра.

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