Артем Лисогор заявив, що окупанти отримали наказ вжити необхідних заходів, щоб встановити місцезнаходження громадян, які ігнорують "військкомати".

Росіяни проводять так звану весняну хвилю "мобілізації" на тимчасово окупованій території Луганської області. Під "призов" потрапили чоловіки 1994-2006 років народження

"Тих, кому торік чи поточного року виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали протягом цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцезнаходження відоме", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він зазначив, що окупанти отримали наказ вжити необхідних заходів, щоб встановити місцезнаходження громадян, які ігнорують "військкомати".

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"Примусова кампанія триватиме протягом квітня-липня. Відповідний указ підписаний окупаційною владою регіону", - підсумував Лисогор.

Втрати Росії у війні проти України - останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати російської окупаційної армії станом на 30 березня 2024 року орієнтовно становили близько 437 390 осіб.

Варто зазначити, що весь період повномасштабної війни Росії проти України росіяни зазнають колосальних втрат у живій силі. Для покриття втрат, Кремль практикує мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, "глибинного народ", а також шукають найманців у бідних країнах.

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