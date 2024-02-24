Без нової хвилі публічної мобілізації після "виборів" Путіна російському режиму обійтися буде важко.

В Росії триває рекрутингова компанія, але план мобілізаційних заходів уже значно відстає від графіку. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Рекрутингова кампанія триває. Попри те, що там обіцяють і кошти, і багато інших "плюшок". В цілому через так звані "вибори" і також через організаційні проблеми, їхній план мобілізаційних заходів та рекрутингу на рік вже відстає значно від графіку", – акцентував представник української розвідки.

За словами Юсова, це означає, що російському режиму буде важко уникнути додаткових мобілізаційних заходів.

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"Без нової хвилі публічної мобілізації, вже після так званих "виборів" Путіна, російському режиму і Кремлю буде важко обійтися", – наголосив він.

Представник ГУР зазначив, що при цьому кремлівський режим буде змушений обирати між загрозою внутрішньої дестабілізації та репресіями.

"Приблизно так. Далі вони будуть вибирати: або страх дестабілізації всередині, або подальші репресивні заходи на території РФ", – пояснив він.

Мобілізація в Росії

Росія щомісяця поповнює лави своїх збройних сил близько 30 тис. осіб. Цією живою силою російські окупаційні війська заповнюють свої втрати та формують резервні полки.

В українській розвідці зазначали, що в РФ йде мобілізація, їі ї не можна назвати прихованою. Проте вона не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року.

Генерал Микола Маломуж, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України вважає, що якщо після виборів в РФ Путін розпочне масову мобілізацію, то це стане величезним дестабілізуючим фактором для російського суспільства.

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