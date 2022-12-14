Бєлгородські чиновники показали будівництво засічної лінії на кордоні з Україною, яка, за задумом окупантів, повинна запобігти приходу ЗСУ.
Кадри будівництва з'явилися у Telegram місцевого гауляйтера Гладкова. На фото російські чиновники оглядають встановлені вздовж кордону протитанкові пірамідки з колючим дротом.
Судячи з усього, "коридор" колючого дроту тягнеться на кілька кілометрів.
"В рамках щотижневого об'їзду провели огляд ходу виконання робіт з будівництва засічної Бєлгородської лінії. Роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка", - написав Гладков.
Війна в Україні - Росія перейшла до оборони
Після відведення військ з Херсона і правого берега Дніпра Росія перейшла в оборону. Сили мобілізованих не можуть забезпечити Путіну ведення наступу.
У зв'язку з цим окупанти почали робити окопи на сході України, в прикордонних з Україною російських областях, а також в Криму.
Також РФ виробляє протитанкові "піраміди", щоб уповільнити просування ЗСУ. Але, як показує практика, піраміди українським військовим – не перешкода.
Нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки окопів росіян в Криму. Судячи з усього, ворог продовжив рити траншеї на КПВВ "Чонгар", в північно-західній частині Криму і біля Армянська.