Затримують чоловіків, які уникають мобілізації та примусово мобілізують.

У Горлівці російські окупанти залякують жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованих районів Донецької області до Російської Федерації на незаконному референдумі.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує в оперативній інформації станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні зазначається, що російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області.

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"За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники "силових структур" залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до Російської Федерації на незаконному референдумі", - сказано в повідомленні. Також зазначається, що продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації, їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

"Референдуми" на окупованих територіях

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених росіянами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їхні окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які показала російська пропаганда, понад 90% учасників " референдуму "проголосували"за".

Ряд країн, ЄС і США оголосили, що не будуть визнавати результати фейкового голосування.

Незважаючи на це, президент РФ Володимир Путін 30 Вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

2 жовтня стало відомо, що Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

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