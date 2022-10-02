Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей стали "губернаторами"

Конституційний суд Російської Федерації підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Згідно з так званою постановою Конституційного суду "ДНР" та "ЛНР"увійшли до складу РФ в статусі "республік". При цьому російська мова є "державною". Водночас Запорізька та Херсонська області вважаються "прийнятими" до складу Росії в якості "окремих суб'єктів зі своїми нинішніми назвами".

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Крім того, гауляйтери Херсонської та Запорізької областей стали "губернаторами". Також на вересень 2023 року призначені вибори в "парламенти" окупованих територій України.

Російські "референдуми" в Україні - що відомо

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених росіянами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому окупанти змушували їх голосувати під дулами автоматів. В результаті російська пропаганда повідомила про те, що нібито більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Ряд країн, ЄС і США оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Незважаючи на це, президент РФ Володимир Путін 30 Вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

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