Михайло Подоляк зазначив, що з кожним днем "територія РФ" стає менше.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому в Кремлі все ще не озвучили "нові кордони" Російської Федерації. Причина в успішному контрнаступі Збройних сил України.

Про це політик написав у своєму Twitter-акаунті.

"Путінська РФ все більше нагадує метавсесвіт "Палата № 6": віртуальні території, вигадані перемоги, неіснуючі вороги", - йдеться в повідомленні.

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При цьому він зазначив, що в Москві не озвучують "нові кордони", тому що "територія РФ" з кожним днем стає менше завдяки успішній деокупації територій України.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі не можуть визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

"Хоча частково вже прояснення настало, я вам скажу менш юридичною мовою: "ЛНР", "ДНР" кордони 2014 року, Херсон і Запоріжжя за межами ми продовжимо радитися з населенням цих областей", - заявив офіційний прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Російські "референдуми" в Україні - що відомо

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених росіянами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їхні окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які показала російська пропаганда, понад 90% учасників " референдуму "проголосували"за".

Ряд країн, ЄС і США оголосили, що не будуть визнавати результати фейкового голосування.

Незважаючи на це, президент РФ Володимир Путін 30 Вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

2 жовтня стало відомо, що Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

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