Нові факти розкрив колишній заступник голови СБУ.

Заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун в ефірі "Київ 23" розповів, як відбувається обмін полоненими між Україною та РФ та кого з військових Росія намагається повернути першочергово.

"Деякі полонені їх взагалі не цікавлять, особливо це стосується мобілізованих. А деякі категорії, як от "Шторм Z" - колишні зеки - вони їх обмінюють у першу чергу. Для чого? Є інформація, що їх за гроші відпускають в армію, щоб вони пів року, не беручи участь в активних бойових діях, отримали помилування. Зрозуміло, що якийсь авторитет потрапляє в "Шторм Z", ніхто його в м'ясний штурм не відправляє. Він пів року відбуде на кухні й спокійно собі виходить з чистою совістю", - розповів Ягун.

Ще одним пріоритетом для обміну в РФ є кадирівці, зазначив він. За словами Ягуна, іноді вони готові обміняти 10 українських полонених на одного свого.

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"Кадирівці починають створювати свій власний обмінний фонд. Крім того, що вони захоплюють людей на окупованих територіях, вони фактично за гроші вимінюють наших полонених у передових підрозділів російської армії. Ці полонені навіть не потрапляють у систему ФСБ. Вони це роблять для того, щоб мати обмінний фонд. Для них це критично - викупити будь-якого кадирівця, який потрапляє в полон", - каже Ягун.

Обмін полоненими - останні новини

8 лютого Україна провела великий обмін полоненими - додому повернулися 100 українських захисників. Більшість з них були захисниками з "Азовсталі". Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби.

За даними члена експертної ради Центру громадянських свобод Михайла Савви, Росія утримує щонайменше 7 тисяч українських цивільних. Серед цивільних, яких утримує країна-агресор, є і журналісти, зокрема кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

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