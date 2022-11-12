Салліван підкреслив, що це не кінець війни, але важливий момент.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван назвав звільнення Херсона "видатною перемогою" України.

Як цитує його слова Bloomberg, Салліван разом з тим не зміг самостійно підтвердити твердження Росії про остаточне виведення військ з правобережжя Херсонської області.

"Схоже, росіяни виконали це відведення. І справді схоже, що українці щойно здобули видатну перемогу, коли єдиний обласний центр, захоплений Росією у цій війні, тепер знову перебуває під українським прапором. І це дуже примітна річ", - відповів він.

Салліван пояснив, що перемога в Херсоні має ширші стратегічні наслідки: "Тому що можливість витіснити росіян через річку означає, що довгострокова загроза для таких місць, як Одеса і узбережжя Чорного моря, зменшується в порівнянні з тим, що було раніше".

Він підкреслив, що це не кінець війни, але важливий момент. І звільнення Херсона відбулося в першу чергу завдяки майстерності ЗСУ разом із західною підтримкою, сказав радник Байдена.

Звільнення Херсона

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.

За даними командування, всього станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.

Секретар РНБО Олексій Данілов на тлі спроб Росії почати переговори заявив, що Україна не має наміру "заморожувати війну".

У Росії виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях. Протягом кількох місяців ЗСУ "кошмарили" окупантів на правобережжі, пошкоджуючи логістичні шляхи ЗС РФ.

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